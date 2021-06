Shock per Morata, tremende minacce alla sua famiglia: “hanno augurato la morte ai miei figli”

La sua Spagna ha centrato l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di finale di Euro 2021, ma non sono mancate le critiche nei confronti di Alvaro Morata, protagonista di alcune prestazioni tutt’altro che esaltanti.

L’attaccante della Juventus è stato bersagliato di critiche e insulti, dovendo fare i conti anche con tremende minacce di morte rivolte ai suoi figli: “non sto facendo bene il mio lavoro – le parole di Morata ai microfoni della radio spagnola Cope – sono stato nove ore senza dormire dopo la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti alla famiglia, speriamo che muoiano i tuoi figli… Però sto bene, forse qualche anno fa sarei stato molto peggio. Capisco che mi si critichi perché non ho segnato, ma la gente dovrebbe mettersi al mio posto, capire cosa significhi ricevere minacce, che ti dicano che i tuoi figli devono morire. Quando succederà qualche tragedia diranno che era un bravo ragazzo. Io quando arrivo in albergo metto via il telefono, ma la cosa che mi infastidisce e che dicano queste cose a mia moglie e ai miei figli allo stadio”.

Lo psicologo

Alvaro Morata infine non ha nascosto i suoi incontri con lo psicologo della nazionale spagnola, una figura importante non solo per lui ma anche per gli altri calciatori, felici di poter parlare con una persona che possa aiutarli. Il giocatore della Juventus ha ammesso di aver consultato spesso questo specialista: “ci aiuta molto. È ottimo avere una persona che ti ascolta ogni volta che ne hai bisogno. La mia paura di volare? I miei compagni mi prendono in giro per questo, ma per fortuna posso parlarne con lui”.