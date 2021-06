Polveriera Francia, lite tra i genitori dei calciatori: duro diverbio tra la mamma di Rabiot e il padre di Mbappé

Una scena assurda, un diverbio incomprensibile scoppiato sulle tribuna della National Arena di Bucarest dopo l’eliminazione della Francia da Euro 2021 per mano della Svizzera.

A scatenare la lite è stata la madre di Adrien Rabiot, Veronique, che si è scagliata contro le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé per gli errori commessi dai figli in campo. Una vicenda raccontata da Rmc Sport, che ha rivelato come la madre del centrocampista della Juventus fosse piuttosto alterata nei confronti dei genitori delle due stelle transalpine.

Le liti

Il primo diverbio è scaturito con il padre di Pogba per l’errore di Paul che ha permesso alla Svizzera di segnare il gol del 3-3 con Gavranovic, il secondo invece è avvenuto con il padre di Mbappé per l’errore di Kylian dal dischetto. Come se non bastasse, Veronique Rabiot si è poi scaglia anche contro i giornalisti, colpevoli di avere un atteggiamento troppo permissivo verso la stella del PSG, considerato invece da lei troppo arrogante.

Tutti contro tutti

Il comportamento della madre del giocatore della Juventus non è piaciuto alle famiglie degli altri calciatori francesi, che hanno duramente criticato il modo di porsi di Veronique Rabiot e il suo sproloquio. Una situazione surreale, che toccherà risolvere al prossimo selezionatore della Francia che, con ogni probabilità, non sarà più Didier Deschamps.