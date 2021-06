Euro 2021 comincia all’Olimpico, le probabili formazioni di Italia-Turchia: il ct Mancini si affida al ‘suo’ tridente

E’ il giorno dell’inizio di Euro 2021, è il giorno dell’inizio di Italia-Turchia, match inaugurale in programma alle ore 21 all’Olimpico.

Un match già decisivo per gli azzurri del ct Mancini, deciso a confermare il suo solito 4-3-3. Formazione pressoché già decisa, con Gigio Donnarumma in porta e la linea difensiva composta da Chiellini e Bonucci come asse centrale, mentre sulle fasce agiranno Florenzi e Spinazzola. Scelte quasi obbligate a centrocampo, dove la regia sarà affidata a Jorginho con ai suoi lati Barella e Locatelli. Ciro Immobile guiderà il tridente offensivo, coadiuvato da Insigne e Berardi.

La Turchia

Leggera modifica da parte del ct Gunes nello scacchiere tattico della sua Turchia, niente 4-4-2 ma 4-2-3-1 per piazzare ben due mediani davanti alla difesa. A ricoprire quei ruoli saranno Ahyan e Yokuslu, che avranno il compito di rompere il gioco azzurro a centrocampo. In porta confermato Cakir, mentre Demiral e Meras formeranno la coppia difensiva, con Celik e Soyuncu sulle fasce. In avanti il tridente formato da Karaman, Calhanoglu e Yazici che si muoveranno alle spalle dell’unica punta Burak Yilmaz.