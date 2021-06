Italia-Austria, la probabile formazione degli azzurri: pochi dubbi e tante certezze per il ct Mancini

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2021. Una sfida da dentro o fuori che gli azzurri non possono sbagliare, soprattutto dopo l’ottimo girone chiuso con tre vittorie e nessuna rete subita.

Il ct Mancini ha quasi scelto la formazione da schierare domani a Wembley, con gli ultimi dubbi che verranno sciolti solo nella giornata di sabato. In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa Acerbi sostituirà Chiellini che ha comunque recuperato. Bonucci completerà l’asse centrale, con Spinazzola e Di Lorenzo sulle fasce, visto che Florenzi è out per infortunio. Jorginho e Barella intoccabili a centrocampo, mentre Verratti dovrebbe vincere il ballottaggio con Locatelli. In avanti il trio titolare, con Berardi e Insigne ai fianchi di Immobile.

La probabile formazione dell’Italia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini