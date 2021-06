Indizio social, l’Inter annuncia Calhanoglu con un… ponte: la soluzione del curioso enigma [FOTO]

Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore dell’Inter, l’annuncio ufficiale è avvenuto in modo piuttosto criptico come spesso sta accadendo in queste ultime settimane. Come fatto dalla Juventus con Allegri e dalla Lazio con Sarri, anche la società campione d’Italia ha voluto annunciare il proprio nuovo acquisto con un indizio social. Quale? Un ponte che collega le due sponde del Naviglio, a voler significare come Calhanoglu abbia lasciato il Milan (una sponda di Milano) per trasferirsi all’Inter (l’altra sponda della città). Un enigma per annunciare l’arrivo del turco, in attesa del comunicato ufficiale che sancirà il definitivo matrimonio tra Calhanoglu e la società nerazzurra.