Brutto infortunio per Irving, la caviglia si gira in maniera innaturale: la stella dei Nets lascia il campo [VIDEO]

Gara-4 della sfida dei Playoff NBA tra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets perde uno dei propri protagonisti, si tratta di Kyrie Irving costretto a uscire per infortunio a metà del secondo quarto. La stella della formazione di Steve Nash atterra con tutto il peso del corpo sul piede di Giannis Antetokounmpo dopo aver segnato un canestro, rimanendo a terra dolorante. Una torsione innaturale della caviglia che obbliga Irving a raggiungere zoppicando gli spogliatoi, un guaio non da poco per i Nets che dovranno fare a meno della propria stella nella sfida decisiva con i Bucks.

Preciso momento de la lesión de @KyrieIrving. Al menos, se fue por su propio pie al vestuario. Ojalá no pase a mayores, pero es difícil que se pueda contar con él en lo que resta de juego.#BrooklynTogether #NBAxESPN #NBAPlayoffs #ThatsGamepic.twitter.com/c9bvSxeW1R — Daniel Fernández (@PosteBajo23) June 13, 2021