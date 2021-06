Montepremi monstre al Roland Garros, ricco assegno già in tasca per gli azzurri al terzo turno

Se il tabellone femminile del Roland Garros non vede più nessuna azzurra, quello maschile al contrario conta numerosi giocatori italiani che potrebbero farsi strada verso una clamorosa finale.

Da Matteo Berrettini a Fabio Fognini, passando per Sinner e Musetti: sono questi gli azzurri riusciti a staccare il pass per il terzo turno, che vale già una fortuna. Il Roland Garros infatti assicura ai giocatori giunti ai sedicesimi di finale ben 113.000 euro, una somma corposa che aumenta in caso di ulteriori vittorie.

Le proiezioni

Conquistare gli ottavi di finale permette ai giocatori di intascare ben 170.000 euro, mentre la partecipazione ai quarti assicura la cifra di 255.000 euro. Più si avanza e più la somma cresce, fino a raggiungere i 375.000 euro in caso di ingresso in semifinale, mentre il finalista perdente si consola con 750.000 euro. E quanto intasca il vincitore del Roland Garros? La cifra è mostruosa, dal momento che chi alzerà la Coppa dei Quattro Moschettieri si ritroverà nel taschino la bellezza di 1,4 milioni di euro.