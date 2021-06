Splende la Ferrari nelle FP1 del GP d’Azerbaijan: Max Verstappen fa ammattire Lewis Hamilton

Max Verstappen alza subito la voce a Baku, il pilota della Red Bull chiude al comando le FP1 del GP di Azerbaijan e lancia un primo segnale all’indirizzo di Lewis Hamilton, suo avversario principale nella corsa al titolo mondiale.

L’olandese ferma il crono sull’1:43.184, precedendo di soli 43 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc. Una mattinata piuttosto proficua per il Cavallino, che piazza anche Carlos Sainz in terza posizione a poco più di tre decimi da Max Verstappen, dando continuità all’ottimo week-end di Monaco. L’altra Red Bull di Sergio Perez chiude in quarta posizione, precedendo la McLaren di Ricciardo e l’AlphaTauri di Gasly. Solo settimo Lewis Hamilton, piuttosto in difficoltà sul tracciato cittadino di Baku, mentre il compagno di squadra Bottas completa la top-ten alle spalle di Norris e Alonso.