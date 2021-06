Buon sangue non mente, Cristopher Cassano incanta con l’U10 della Virtus Entella: il gol è da… Fantantonio [VIDEO]

Buon sangue non mente, come potrebbe essere altrimenti. Cristopher Cassano comincia a far vedere il talento trasmessogli da papà Antonio, incantando nella categoria Under 10 con la maglia della Virtus Entella. Prova ne è la rete segnata nel match contro la Sampdoria, un gestro a giro all’angolino che non ha lasciato scampo al portiere avversario, costretto ad arrendersi al cospetto della prodezza di Cassano Jr. Movenze e tiro ricordano molto Fantantonio, anche se al momento è un po’ troppo presto per potersi lanciare in paragoni. Le stimmate del campioncino però ci sono tutte, non resta che coltivarle a dovere per avere un altro Cassano in Serie A nel prossimo decennio.

💣 #Cassano junior show‼️

🔥 Christopher, con la maglia numero 9️⃣, segna il secondo gol del match contro la @sampdoria 🔝

D’altronde, buon sangue non mente 😉 ⚽️ La prima rete, invece, è di Matteo Salisci ⚪️🔵#ForzaEntella #UnaSolaSquadra #Under10 #calcio pic.twitter.com/ISrKVZ8HnP — Virtus Entella (@V_Entella) June 20, 2021