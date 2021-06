Splendido gesto a Parigi, Djokovic regala ad un giovane fan la racchetta della vittoria al Roland Garros [VIDEO]

Un gesto davvero bellissimo, che rappresenta lo splendido animo di Novak Djokovic. Un comportamento da vero numero 1 quello del serbo, che prima vince il Roland Garros al cospetto di Stefanos Tsitsipas e poi regala la racchetta del trionfo ad un bambino sulle tribune.

Un cadeau apprezzatissimo dal giovane fan del Djoker, letteralmente impazzito per il pazzesco dono ricevuto dal vincitore di 19 Slam in carriera. Urla, felicità e gioia per questo fortunato tifoso, che non dimenticherà facilmente quanto accaduto oggi dopo la finale del Roland Garros per tutto il resto della sua vita.