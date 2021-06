Colpo di scena dalla Spagna: Fifa e Uefa non possono sanzionare i club della Superlega

Il Ministero di Giustizia della Svizzera si schiera a favore della Superlega, intimando a Fifa e Uefa di non prendere in considerazione eventuali sanzioni nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid.

A riportarlo sono i media spagnoli, in particolare l’emittente Cadena Ser, che ha rivelato come la giustizia svizzera abbia messo in chiaro come non possa essere adottata “alcuna misura che proibisca, restringa, limiti o condizioni in alcun modo” la creazione della Superlega. Un’altra batosta dunque per Infantino e Ceferin dopo la decisione del Tribunale di Madrid, che aveva legittimato la creazione di questa nuova competizione alternativa alla Champions League.

Niente sanzioni

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, Fifa e Uefa dunque non potranno intraprendere azioni legali nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid, così come non potranno infliggere sanzioni a questi tre club. Una presa di posizione del Ministero di Giustizia svizzero che non permetterebbe dunque a Ceferin di escludere queste tre società dalla prossima Champions League, come invece era stato paventato nelle scorse settimane.