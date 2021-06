Delusione Fognini al Roland Garros, Delbonis lo annienta in tre set: sfumano gli ottavi per l’azzurro

Fabio Fognini esce clamorosamente di scena al terzo turno del Roland Garros, cedendo nettamente in tre set a Federico Delbonis, capace di batterlo per la prima volta in carriera.

Un match giocato in maniera pessima dal giocatore ligure, costretto ad una gara di rimessa dalla spavalderia dell’argentino, autore di una prestazione piuttosto convincente. Il numero 51 del ranking ATP si impone con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-3 dopo due ore e otto minuti di partita, caratterizzata anche da uno stop per pioggia. Alla ripresa, Fognini non riesce ad alzare il livello del suo gioco, cedendo di schianto e dicendo addio agli ottavi di finale del Roland Garros.