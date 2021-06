Come verranno inserite le migliori terze nel tabellone degli ottavi? Lo schema dell’Uefa e i possibili abbinamenti

La fase a gironi di Euro 2021 è ormai giunta alla conclusione, mancano da decidere le qualificate agli ottavi dei Gruppi E ed F che usciranno dalle sfide in programma nella giornata di oggi.

Sono già 12 le squadre che hanno in tasca il pass per il turno successivo, mancano al momento da definire le ultime 4 per completare il quadro delle migliori 16. Il tabellone comincia già a prendere corpo, ma resta da capire come verranno inserite le quattro migliori terze nel quadro della fase ad eliminazione diretta. La soluzione è data da una tabella dell’Uefa, che definisce gli abbinamenti possibili qualificate agli ottavi in base a quali nazionali staccheranno il pass per gli ottavi di finale di Euro 2021. Per fare un esempio, se a superare la fase a gironi saranno le terze dei Gruppi A, B, C, D queste se la vedranno rispettivamente con le vincenti (W) dei gruppi B, C, E, F.

Il punto sulle migliori terze

Quattro posti a disposizione per il tabellone degli ottavi di finale per le terze classificate, ma due sono già stati assegnati. Svizzera e Repubblica Ceca infatti hanno in tasca il pass per la fase a eliminazione diretta, dunque ne restano da definire altre due dopo le gare di quest’oggi. Ucraina e Finlandia hanno terminato i propri impegni e sono ferme a 3, dunque si giocheranno gli ultimi due posti con Portogallo e Spagna che attualmente occupano la terza posizione dei Gruppi E ed F. Bisognerà attendere i risultati di questa sera per capire chi passerà, dal momento che potrebbero essere coinvolte nella bagarre anche le altre nazionali coinvolte negli stessi gironi.

La tabella dell’uefa per gli abbinamenti agli ottavi delle migliori 4 terze: