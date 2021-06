Argentina-Cile, ma che gol ha fatto Leo Messi? Punizione magica della Pulce in Copa America [VIDEO]

Argentina-Cile è terminata in parità, con il risultato di 1-1, ma il risultato finale è passato in secondo piano al cospetto dello splendido gol realizzato da Leo Messi poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Una punizione perfetta quella calciata dal giocatore del Barcellona, che non ha lasciato scampo al portiere avversario, arrivato a sfiorare il pallone senza riuscire a toglierlo dallo specchio della porta. Una goduria per gli occhi, un capolavoro di Messi che non è bastato però a regalare i tre punti all’Argentina nel match di Copa America contro il Cile, terminato poi 1-1 per la rete di Vargas al 57° minuto.

Messi doing Messi things. Too easy for him. 🐐 pic.twitter.com/s7oBXp27jq — FutbolBible (@FutbolBible) June 14, 2021