Retroscena Verstappen: è rientrato ai box senza la chiamata, il team Red Bull spiega cosa è successo

Lewis Hamilton vince ancora e lo fa anche in Spagna! Il britannico della Mercedes, campione del mondo in carica di Formula 1 ha sbaragliato la concorrenza oggi al Montmelò, aggiudicandosi anche la gara di Barcellona, lasciandosi alle spalle Max Verstappen e Valtteri Bottas.

L’olandese era riuscito a sorprendere Hamilton, prendendosi la testa della corsa con una partenza super, ma qualcosa è andato storto durante la gara. E’ stato infatti svelato un importantissimo retroscena dal team Red Bull: Max Verstappen è rientrato ai box senza la chiamata della squadra, che si è ritrovata dunque impreparata al suo arrivo.

Al 24° giro, infatti, Verstappen, che stava comandando la gara, è rientrato, cogliendo di sorpresa i meccanici, che non avevano le gomme pronte per sostituire le soft.

Cosa è successo

E’ stato Horner a spiegare l’accaduto: “C’è stata una incomprensione con Max. Noi non lo avevamo chiamato in quel giro e, quindi, non lo stavamo aspettando, per cui i ragazzi erano impreparati quando lo hanno visto arrivare. Devo dire che la reazione è stata straordinaria: alla fine abbiamo perso pochissimo tempo, riuscendo a mantenere la posizione in pista. Quindi siamo riusciti a porre rimedio molto bene”, ha dichiarato il team principal Red Bull.

“C’è stato un malinteso, il suo ingegnere di pista gli aveva detto: rientra al giro successivo e invece Max ha frainteso e ha preso la via della pit lane in quella tornata”, ha aggiunto Helmut Marko, consigliere Red Bull.