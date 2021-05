US Open senza giudici di linea, la Federtennis USA si affida all’Hawk-Eye: Novak Djokovic… sorride

In principio ci fu l’Australian Open, adesso anche gli US Open hanno deciso di eliminare la figura dei giudici di linea per affidarsi completamente all’Occhio di Falco.

Una scelta ufficializzata dalla Federtennis USA, che verrà attuata non solo in occasione dello Slam statunitense, ma anche in altri 6 tornei dell’estate sul cemento americano. Una decisione che farà senz’altro piacere a Novak Djokovic che, proprio lo scorso settembre, era stato squalificato per aver colpito con una pallina una giudice di linea durante i quarti di finale degli US Open contro Pablo Carreno Busta.

Gli altri tornei

I giudici di linea verranno sostituti dall’Occhio di Falco non solo in occasione degli US Open, ma anche nei tornei Atp di Atlanta, Washington, nel Masters 1000 di Toronto, nel Wta 1000 di Montreal, nel Masters 1000 e Wta 1000 di Cincinnati, nell’Atp di Winston-Salem e nel Wta a Cleveland. Una scelta chiara e precisa quella della Federtennis USA, intenzionata a sfruttare al massimo l’Hawk-Eye dopo le oltre 314.000 chiamate dello scorso anno.