Tuanzebe, ma che fai? Va in campo con lo smartwatch al polso e i social lo deridono: “e se squilla…?”

La sconfitta subita dal Manchester United contro il Leicester ha consegnato la Premier League al Manchester City, la squadra di Guardiola infatti non è più raggiungibile in vetta alla classifica dopo il ko dei Red Devils.

Un passo falso che ha fatto molto discutere in Inghilterra per le scelte di Solskjaer, che ha schierato una formazione rinnovata per 10/11 e piena zeppa di giovani, con l’obiettivo di centellinare le energie in vista dei prossimi impegni. Una mossa che non è piaciuta alle squadre in lotta per la zona Champions, dal momento che a beneficiarne è stato il Leicester che ha conquistato punti importanti in ottica quarto posto.

Lo smartwatch

Ad attirare l’attenzione del web però non è stato solo il ko del Manchester United, ma anche la genialata di Axel Tuanzebe scovata dal Sun. Il difensore dei Red Devils si è presentato in campo con lo smartwatch, forse dimenticandoselo al polso prima di entrare sul terreno di gioco. Una situazione che ha scatenato i tifosi del Manchester, lanciatisi in commenti irriverenti sui social: “forse ha deciso di contare i passi che fa“, il tweet di un tifoso. “Sta vedendo quante calorie consuma” il commento di un altro fan. “Pensate se cominciasse a squillare in campo!” ha concluso un utente. Una situazione grottesca, di cui Tuanzebe e il Manchester United avrebbero fatto volentieri a meno.