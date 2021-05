“Mi manchi da morire”, Francesco Totti e i commoventi auguri social a papà Enzo [FOTO]

Enzo Totti oggi avrebbe compiuto 77 anni se il Covid non se lo fosse portato via lo scorso ottobre, lasciando un tremendo vuoto in Francesco e in tutta la sua famiglia. Il ricordo del padre però è ancora vivo nella mente dell’ex capitano della Roma, il quale ha voluto dedicare un post commovente al suo genitore in questo giorno particolare. Una foto postata su Instagram insieme ad un dolce messaggio, che Francesco Totti ha deciso di condividere con tutti i suoi followers: “ovunque tu sia.. buon compleanno papà!!!! Mi manchi da morire“. Questo il post pubblicato dal Pupone sui suoi canali social:

