Reguilon, ma che combini? Lo spagnolo segna… l’autogol dell’anno in Tottenham-Aston Villa [VIDEO]

Tottenham-Aston Villa sarà ricordata non solo per la pesante sconfitta degli Spurs, che potrebbe costargli addirittura un posto in Europa, ma anche per il clamoroso autogol di Sergio Reguilon. Il terzino spagnolo si è reso protagonista di un gesto tecnico davvero goffo, costato il pareggio al Tottenham prima del raddoppio dell’Aston Villa arrivato pochi minuti dopo con Watkins. Ecco il video:

“No hay autogol feo ni malo”

dice un dicho que #Reguilon cumple a la perfección 😳😳😳😳 pic.twitter.com/EVF0cCkEjv — ==PREDICTO== (@PredictoSoccer) May 19, 2021