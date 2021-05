Lo Scudetto dell’Inter fa felice anche il Barcellona: i blaugrana incassano il bonus dell’affare Vidal

Lo Scudetto appena vinto dall’Inter non ha fatto felice solo il club nerazzurro e i suoi tifosi, ma anche il Barcellona può sorridere per il successo della società di Suning.

Grazie infatti alla conquista del 19° titolo italiano, i blaugrana incassano 1 milione di euro sotto forma di bonus. Una cifra inserita nell’accordo per il trasferimento di Arturo Vidal dal Barcellona all’Inter, concluso a zero per quanto riguarda la parte fissa, ma caratterizzato appunto da un bonus di 1 milione di euro in caso di Scudetto. Raggiunto questo obiettivo, l’Inter dovrà adesso mettere mano al portafogli per versare la somma di denaro nelle casse del Barcellona: un pagamento che senza dubbio non cancellerà dal viso dei dirigenti nerazzurri il sorriso per la vittoria del 19° Scudetto.