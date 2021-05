Punta 1 sterlina e ne vince 374mila: la pazzesca scommessa di un tifoso del Liverpool

La scommessa della vita, così può essere definita quella giocata (e vinta) da un tifoso cinquantenne del Liverpool, capace di cambiare il suo conto in banca grazie a una serie di risultati esatti. Una di quelle schedine che si giocano per scherzo… “magari stavolta la Dea bendata mi bacia davvero“. Come in uno dei sogni più dolci, la fortuna ha davvero premiato questo tifoso inglese, capace di vincere ben 374mila sterline grazie ad una serie di risultati esatti indovinati in maniera clamorosa.

Exploit confermato

Impossibile da credere anche per il tifoso cinquantenne del Liverpool che, una volta accortosi di aver indovinato tutti i risultati presenti nella schedina, non ha creduto affatto ai suoi occhi. Ci ha pensato l’agenzia di scommesse a confermare il tutto, trasformando radicalmente la vita di questo fan dei Reds: “quando mi sono accorto che la scommessa era ancora viva ho iniziato a guardare le altre partite, e non è stato facile seguire i risultati da tutta Europa“.