Niente Casinò e doppietta in dieci minuti: il Monza si gode un Balotelli (finalmente) cresciuto

Dieci minuti per segnare una doppietta. Seicento secondi per regalare tre punti al Monza e dimostrare tutto il proprio valore. Mario Balotelli fa esultare Brocchi e avvicina il club brianzolo al secondo posto della classifica di Serie B, rifilando due gol ad una Salernitana che già pregustava un buon pari.

Niente da fare invece per i campani, costretti a capitolare sotto i colpi dell’attaccante italiano, riuscito a realizzare due gol pur essendo entrato in campo all’80° minuto. Una doppia dimostrazione a Brocchi sulla propria maturazione, visto che i gol sono arrivati dopo la decisione di Balotelli di non accompagnare al Casinò di Lugano gli otto compagni pizzicati dalla società. Super Mario si è messo invece a disposizione del Monza, trascinandolo alla vittoria in una partita decisiva come quella contro la Salernitana.

Il big match con il Lecce

Lasciato in panchina fino all’80° minuto, Mario Balotelli ha prima segnato l’1-2 all’81° e poi chiuso i conti seicento secondi dopo con il gol del definitivo 1-3. Una doppietta che ha avvicinato il Monza al secondo posto del Lecce, l’ultimo utile per la promozione diretta in Serie A, che potrebbe essere agganciato martedì pomeriggio quando in Brianza arriverà proprio la squadra di Corini. Un confronto particolare per Balotelli, che con Corini è riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia del Brescia, realizzando 5 gol sotto la sua gestione. Un passato che i due ricorderanno con piacere prima del fischio d’inizio, per poi darsi battaglia per portare a casa 3 punti pesantissimi nella corsa verso la Serie A.