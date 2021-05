Giro d’Italia 2021, problemi intestinali per Tim Merlier: lo sprinter dell’Alpecin Fenix costretto al ritiro

Non c’è pace per il Giro d’Italia 2021, costretto a fare i conti con numerose defezioni in corso d’opera. Dopo la decisione di Caleb Ewan di non proseguire la Corsa Rosa, oggi è arrivato l’annuncio del ritiro anche da parte di Tim Merlier.

Lo sprinter dell’Alpecin Felix non sarà al via domani dell’undicesima tappa a causa di alcuni problemi intestinali, sorti durante la frazione di ieri. Il belga si è staccato subito dopo l’accelerazione della Bora-hansgrohe, palesando le sue precarie condizioni.

Le parole di Merlier

Lo sprinter dell’Alpecin Felix ha svelato i motivi che lo hanno spinto a dire addio al Giro d’Italia 2021: “è un vero peccato dover lasciare il Giro, ma credo che sia la scelta migliore in questo momento. Questa è stata la prima volta nella mia carriera che ho corso per dieci giorni consecutivi e gli ultimi giorni li ho accusati parecchio. Nel mio stato attuale, non penso che potrei sprintare per la vittoria e non voglio compromettere il resto della mia stagione. Sono fiero e onorato di aver potuto fare qui il mio esordio in un GT. Il Giro è stata una avventura indimenticabile per me e per la squadra. Siamo venuti qui per cercare un successo di tappa e sono entusiasta di aver raggiunto il nostro obiettivo e che abbiamo continuato a lottare anche dopo esserci riusciti. È stato un grande onore e una grande motivazione essere stato in grado di indossare la iconica Maglia Ciclamino per cinque giorni”.