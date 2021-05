Ronaldo ribalta l’Udinese e fa 99 con la Juventus, i bianconeri non mollano l’osso Champions

Una partita di sofferenza, trasformatasi nel finale in una dolce serata seppur piovosa. La Juventus sbanca la Dacia Arena grazie a Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che non solo regala tre punti a Pirlo, ma gli permette di stendere l’Udinese e rimanere agganciato al treno per la prossima Champions League.

Il portoghese si arrampica così a quota 27 gol in stagione, 99 totali con la maglia della Juventus e dunque ad un solo passo da quota 100. Una partita sonnecchiante quella di CR7 fino alla doppia zampata nel finale, arrivata grazie ad un rigore e a un colpo di testa su cui Scuffet avrebbe potuto fare molto di più. Gol che tolgono un grosso peso dalle spalle di Pirlo, che avrebbe potuto ritrovarsi fuori dalla zona Champions se avesse perso al cospetto della squadra di Gotti.

Tutti a 69

La vittoria della Juventus in casa dell’Udinese permette ai bianconeri di agganciare al secondo posto sia l’Atalanta che il Milan. Un terzetto niente male a quota 69, dove avrebbe potuto esserci anche il Napoli se non avesse subito in extremis il pari dal Cagliari. Una lotta per la Champions infuocata, che nel prossimo turno vedrà lo scontro diretto proprio tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, una partita che potrà dire molto sulle speranze europee di entrambe le squadre. Per questo motivo la vittoria firmata Ronaldo pesa come un macigno sul campionato dei bianconeri, che dovranno fare di tutto per battere il Milan e proseguire così il proprio cammino verso la prossima Champions League.