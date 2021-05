Internazionali d’Italia, troppo Nadal per Sinner: Rafa vince in due set e lascia l’azzurro a bocca asciutta

Niente da fare per Jannik Sinner al cospetto di Rafa Nadal, il tennista azzurro prova a tenere testa al numero 2 del mondo senza però riuscirci.

Il 19enne di San Candido esce a testa altissima dagli Internazionali d’Italia, inchinandosi ad un giocatore che sulla terra rossa non ha rivali. Come accaduto al Roland Garros, Sinner usa tutte le proprie armi per arginare lo strapotere di Nadal, ma lo spagnolo trova sempre il modo per ribaltare la situazione.

Secondo set decisivo

Due set tiratissimi quelli andati in scena sul Centrale del Foro Italico, entrambi piegati dal mancino di Manacor a proprio favore con il punteggio di 7-5, 6-4. Le maggiori recriminazioni per Sinner arrivano dal secondo parziale, dove seppur avanti di un break, si fa sorprendere Nadal cedendo partita e incontro. Nel prossimo turno, lo spagnolo dovrà vedersela con Shapovalov che ha eliminato in due set Stefano Travaglia.