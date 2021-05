Giro d’Italia 2021, Caleb Ewan alza ancora la voce e cala il bis a Termoli: Attila Valter resta in Maglia Rosa

Caleb Ewan alza ancora una volta la voce in questo Giro d’Italia 2021, centrando a Termoli la seconda vittoria di tappa dopo quella di Cattolica. Splendida azione del corridore della Lotto Soudal, che battezza la ruota del fuggitivo Gaviria per poi mangiarselo in un sol boccone in accelerazione.

I numeri di Ewan

Quarantanovesima vittoria in carriera per Caleb Ewan, la quinta al Giro d’Italia e l’undicesima nei grandi giri. Numeri impressionanti per l’australiano, che continua a sorprendere in questa edizione della Corsa Rosa e a dimostrarsi il velocista più in forma. Secondo posto per un ottimo Davide Cimolai, abile a precedere Tim Merlier e Matteo Moschetti. Quinta posizione per Pasqualon, seguito da Gaviria, Groenewegen e Kanter. Completano la top ten Fioretti e Molano. La Maglia Rosa resta sulle spalle di Attila Valter.