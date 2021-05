Quota 100 sfuma per 7 millesimi, Bottas beffa Hamilton a Portimao: la Ferrari sorride con Sainz

Solo 7 millesimi. Quelli che hanno precluso a Lewis Hamilton di festeggiare a Portimao la 100ª pole position della sua carriera. A beffarlo è Valtteri Bottas, suo compagno di squadra capace di sfilargli la prima posizione sulla griglia di partenza davvero per un nonnulla.

Qualifiche davvero emozionanti quelle del GP del Portogallo, con le Mercedes comunque apparse nettamente superiori rispetto alle avversarie. Niente da fare in particolare per la Red Bull, costretta ad accontentarsi della seconda fila con Verstappen davanti a Perez. Quasi mezzo secondo il gap accumulato dalla scuderia di Milton Keynes dalla Mercedes, un campanello d’allarme bello squillante in vista della gara di domani.

La Ferrari sorride con Sainz

La prima delle altre è la Ferrari, che si piazza al quinto posto con il sorprendente Carlos Sainz. Lo spagnolo tiene dietro le dirette concorrenti del Cavallino, firmando una prestazione davvero convincente. Pomeriggio esaltante per l’ex McLaren, capace di rifilare quasi tre decimi a Charles Leclerc, che invece partirà dall’ottava posizione dietro a Lando Norris. Con Sainz in terza fila ci sarà invece Ocon, mentre chiudono la top-ten Pierre Gasly e Sebastian Vettel, autore di una grande qualifica sul circuito di Portimao.