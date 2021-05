Internazionali d’Italia, Hurkacz si ritira e lascia strada libera a Musetti: l’azzurro al 2° turno

Dura solo 52 minuti il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz nel primo turno degli Internazionali d’Italia, il tennista polacco alza bandiera bianca all’inizio del secondo set e lascia strada libera al proprio avversario.

Un ritiro avvenuto in maniera improvvisa quello del numero 19 del ranking ATP, arrivato senza nemmeno la richiesta di intervento del fisioterapista. Problemi fisici dunque alla base della decisione, giunta comunque su un punteggio piuttosto negativo per Hurkacz. Musetti infatti stava letteralmente dominando il match, avendo chiuso il primo set con il risultato di 6-4 prima di guidare il secondo per 2-0. Nel prossimo turno, l’azzurro se la vedrà con lo statunitense Opelka che ha steso Richard Gasquet in due set.