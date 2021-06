Roland Garros, Camila Giorgi cancella Petra Martic dal tabellone: sorride anche Martina Trevisan

Esordio col botto per Camila Giorgi al Roland Garros 2021, vittoria pesantissima per la tennista azzurra al cospetto di Petra Martic, molto più avanti in classifica rispetto all’azzurra.

Una partita durissima che la giocatrice italiana riesce a piegare a proprio favore, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 al termine di una battaglia durata ben due ore e diciannove minuti di gioco. Un successo voluto e conquistato con le unghie e con i denti, che permette così a Camila Giorgi di avanzare al secondo turno del Roland Garros dove se la vedrà con la Gracheva.

Sorride Martina Trevisan

Grande giornata al Roland Garros per Martina Trevisan, la tennista azzurra riesce infatti a staccare il pass per il secondo turno superando la belga Van Uytvanck. Un successo sudato ma meritato quello della numero 97 del ranking WTA, abile a imporsi al termine di tre set tirati con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4 dopo quasi tre ore di battaglia. Nel prossimo turno, Martina Trevisan se la vedrà con la romena Cirstea, impostasi in due set sulla britannica Konta.