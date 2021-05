La 12ª tappa del Giro d’Italia si tinge d’azzurro, show di Vendrame a Bagno di Romagna: Bernal resta in Rosa

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 parla italiano, Andrea Vendrame taglia per primo il traguardo di Bagno di Romagna, regalandosi il primo successo in carriera nella Corsa Rosa. Niente da fare per Chris Hamilton nella volata a due finale, il corridore azzurro non lascia scampo al proprio rivale e lo tiene dietro con un’azione perentoria, godendosi la vittoria più bella.

Bernal resta leader

Terzo successo in carriera per Vendrame, che prima dell’inizio del Giro aveva promesso che avrebbe portato a casa una tappa. Ci è riuscito alla dodicesima, regalando un sorriso grosso così all’Italia e all’AG2R. Seconda posizione per Hamilton, mentre Brambilla chiude terzo davanti a Bennett. Quinto posto per Giovanni Visconti, seguito da Geoffrey Bouchard e Nicolas Edet, completano infine la top-ten Petilli, Honoré e Ravanelli. La Maglia Rosa resta sulle spalle di Egan Bernal, che tiene a bada i propri avversari e mantiene così la leadership della classifica generale.