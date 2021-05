Playoff di Serie B, Cittadella show nella semifinale d’andata: Baldini disintegra il Monza

Risultato davvero sorprendente nell’andata delle semifinali dei Playoff di Serie B, il Cittadella disintegra il Monza al Tombolato e si avvicina a grandi passi verso la finale, grazie al 3-0 rifilato alla squadra di Brocchi. Una partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dagli uomini di Venturato, capaci di annichilire Balotelli e compagni e punirli nei momenti topici della gara.

Tris di Baldini

Il protagonista assoluto non può che essere Baldini, autore di una tripletta che tramortisce il Monza senza dargli possibilità di reagire. Primo tris tra i professionisti per il giocatore del Cittadella, che avvicina la propria squadra alla finale Playoff in attesa del ritorno di giovedì 20. La squadra di Brocchi dovrà vincere con tre gol di scarto per evitare l’eliminazione, in caso contrario dovrà dire addio al sogno Serie A.