Aguero, ma che fai? Il cucchiaio su rigore è disastroso, l’errore costa il ko al City [VIDEO]

Pomeriggio pessimo per il Manchester City e per il Kun Aguero, protagonista di un errore dal dischetto davvero goffo e imperdonabile.

L’attaccante argentino, che a fine stagione lascerà la squadra inglese alla naturale scadenza del suo contratto, si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere del Chelsea, esibendosi in un disastroso cucchiaio. Un errore pesantissimo, costato non solo il raddoppio ma addirittura la sconfitta per il Manchester City, ribaltato nella ripresa dalla squadra di Tuchel. Festeggiamenti per il titolo rinviati dunque per i citizens, che in caso di successo avrebbe aritmeticamente vinto la Premier League.

Il video del rigore: