Distrutta la Mercedes di Bottas: per il team di Brackley una spesa folle

Tutti ricordano il brutto incidente avvenuto d Imola tra Valtteri Bottas e George Russell. Il contatto e lo schianto hanno fatto discutere molto, soprattutto la reazione di Russell, furioso nei confronti del finlandese della Mercedes.

Monoposto distrutte ad Imola, con la Mercedes che è stata costretta ad una spesa davvero importante per rimettere a posto la macchina di Bottas.

Quasi 1,3 milioni di dollari: questo il prezzo che la Mercedes ha douto pagare per i danni riportati sulla vettura di Bottas. Una spesa che però non mette in pericolo gli sviluppi in programma sulla monoposto del finlandese.

I costi

Cosa ha dovuto riparare la Mercedes?

Ala anteriore: circa 60 mila euro,

il musetto: circa 70 mila euro,

la sospensione anteriore: circa 100 mila

la monoscocca: circa 400 mila euro,

l’impianto di raffreddamento: circa 50 mila euro,

i deviatori di flusso: 30 mila euro,

il fondo: oltre 80 mila

le fiancate e il cofano motore: circa 40 mila,

la sospensione posteriore: oltre i 100 mila,

i semiassi speciali: oltre 20 mila euro a coppia.