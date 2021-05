Quanti soldi incassa chi vince la Coppa Italia? Atalanta e Juventus si sfidano per una cifra stuzzicante

La resa dei conti è arrivata, Atalanta e Juventus si preparano a scendere in campo al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia, un appuntamento che nerazzurri e bianconeri non hanno nessuna intenzione di fallire.

Stati d’animo opposti tra le due squadre, con gli uomini di Gasperini già certi della qualificazione alla prossima Champions League, al contrario degli ex campioni d’Italia che dovranno sudarsi il pass europeo negli ultimi 90 minuti di questa Serie A. Il campionato però non è al momento nei pensieri di Atalanta e Juventus, concentrate sulla partita di questa sera che mette in palio non solo un trofeo prestigioso, ma anche una bella cifra per il vincitore.

LEGGI ANCHE: Finale di Coppa Italia, per Atalanta-Juventus torna il pubblico: slittato il coprifuoco

Quanti soldi incassa chi vince la Coppa Italia?

Oltre al trofeo, Atalanta e Juventus si sfideranno al Mapei Stadium per intascare un corposo assegno che verrà consegnato solo alla squadra vincitrice. Si tratta di una somma stuzzicante, caratterizzata da una serie di voci che andiamo ad analizzare. La fetta più importante deriva dai diritti televisivi, la Rai per il triennio 2018/2021 ha offerto 35,5 milioni medi a stagione, una somma superiore rispetto al periodo precedente (22 per il 2015-18). A chi alzerà il trofeo al Mapei Stadium toccheranno 4,4 milioni, mentre alla squadra sconfitta ‘solo’ 2,8 milioni. A queste cifre vanno aggiunti gli introiti commerciali della finale, ossia i 2 milioni raccolti tra Regione Emilia Romagna, Tim e Crypto.com. Una somma che verrà suddivisa in questo modo: 45% a testa tra le finaliste, 10% alla Lega. Sommando dunque diritti tv, sponsorizzazioni e introiti ecco che i conti sono fatti: la squadra che vincerà la Coppa Italia porterà a casa 5,3 milioni.

La Supercoppa Italiana

Oltre al trofeo e agli oltre 5 milioni di euro, chi trionferà stasera al Mapei Stadium tra Atalanta e Juventus avrà anche la possibilità di giocarsi la Supercoppa Italiana contro l’Inter campione d’Italia. La partecipazione alla finale prevede l’attribuzione di un gettone di presenza, che varia a seconda del luogo in cui si disputerà il match: cifra che va da un minimo di 1 milione ai 3,4 milioni dell’Arabia Saudita. Aggiungendo dunque questa somma al totale precedentemente definito, Atalanta e Juventus si sfidano questa sera per un gruzzoletto che potrebbe sfiorare addirittura i 9 milioni di euro.