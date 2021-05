Quanti abbonamenti servono per vedere la prossima Serie A? Clienti in crisi, ma DAZN ha la soluzione

La partita sui diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 è finalmente terminata, nella giornata di venerdì è stato assegnato a Sky il pacchetto 2 per uns cifra di 87,5 milioni di euro di media a stagione.

Una fumata bianca che ha calmato le acque dopo la tempesta delle ultime settimane, scatenata dalla presentazione di un ricorso da parte della pay-tv al Tribunale di Milano contro l’assegnazione dei diritti tv a DAZN. L’Assemblea di venerdì ha dunque chiuso i giochi, assegnando a Sky il pacchetto 2 e permettendogli di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l’anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con DAZN.

Incasso

Un buon accordo per Sky ma soprattutto per la Lega di Serie A che, per il triennio 2021-2024, incasserà dai diritti tv la somma di 927,5 milioni di euro così suddivisi: 87,5 a stagione da Sky per il pacchetto 2 e 840 milioni da DAZN in partnership con Tim per (pacchetto 1) e (pacchetto 3). Una cifra inferiore rispetto ai 973 milioni del triennio 2018/21, ma comunque in linea considerando che non saranno presenti i circa 165 milioni complessivi di commissione verso il precedente advisor Infront.

Quanti abbonamenti servono per vedere la Serie A?

L’assegnazione da parte della Lega di Serie A dei diritti tv a Sky e DAZN ha messo in allarme i telespettatori, spingendoli a chiedersi quanti abbonamenti dovranno sottoscrivere per poter vedere la Serie A nel triennio dal 2021 al 2024. La risposta è semplice, uno solo! Su DAZN infatti sarà possibile vedere tutte le dieci gare del campionato italiano: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva insieme a Sky. Sottoscrivendo dunque l’abbonamento DAZN, il cliente potrà vedere l’intera giornata di Serie A, al contrario di quanto accadrebbe per l’abbonato Sky, il quale potrebbe assistere solo alle 3 gare in co-esclusiva tra Sky e DAZN.