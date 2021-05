Problemi di salute per Klose: “la diagnosi è stata un po’ shock per me”

Miroslav Klose ha deciso di prendersi una pausa e di non assumere un nuovo incarico di allenatore a causa di alcuni problemi fisici emersi nelle ultime settimane. L’ex calciatore della Lazio ha raccontato di aver scoperto di avere due trombosi alle gambe e per questo motivo si allontanerà per un po’ dai campi per curarsi e tornare in forma.

Il racconto di Klose