Il percorso della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 appare piuttosto impegnativo per i corridori, chiamati ad affrontare pochi tratti in pianura e numerose salite. La Siena-Bagno di Romagna è una frazione particolarmente tosta che rischia di ridisegnare una classifica generale che, al momento, vede saldamente al comando un solido Egan Bernal. La conformazione del percorso oggi potrebbe premiare le fughe, in particolare quelle di George Bennett, che appare come uno dei principali favoriti per la vittoria sul traguardo di Bagno di Romagna.

Percorso e altimetria della 12ª tappa del Giro d’Italia

Tappa molto impegnativa appenninica. Da Siena si attraversa il Chianti fino a Firenze. Si attraversano Ponte a Ema [Bartali] e quindi Firenze e Sesto Fiorentino [Martini]. Inizia quindi una serie di salite: Monte Morello (pendenze oltre il 15%), il Passo della Consuma (media attorno al 6%), il Passo della Calla (media attorno al 5%) e infine il Passo del Carnaio con alcuni tratti molto impegnativi e pendenze fino al 14%. Segue quindi la discesa impegnativa fino ai 5 km all’arrivo. Ultimi km in discesa o in falsopiano a salire dai 3500 m all’arrivo. Discesa veloce, con strade ampie e con diverse curve e tornanti. Breve passaggio nell’abitato di San Piero in Bagno. Da segnalare diverse rotatorie da superare negli ultimi km. Retta finale su asfalto.