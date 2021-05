Ha rischiato di non esserci al Giro d’Italia, per colpa di un infortunio al radio destro che lo ha obbligato a finire sotto i ferri.

Vincenzo Nibali però ha fatto di tutto per non saltare la 104ª edizione della Corsa Rosa, recuperando a tempo di record dal suo guaio fisico con sedute di allenamento svolte anche al mattino presto. Adesso che l’obiettivo è stato raggiunto, lo Squalo non ha intenzione di fare proclami, vivendo il Giro alla giornata con il fine di migliorare di giorno in giorno.

Sensazioni

Stuzzicato sulle sue sensazioni alla vigilia del Giro d’Italia, Vincenzo Nibali ha sottolineato di essere felice di essere al via di uno degli avvenimenti più affascinanti del mondo del ciclismo: “il Giro d’Italia rappresenta tutto. E’ stata la gara che mi ha regalato tantissime emozioni. Per me è la massima espressione del ciclismo ed è la gara che mi piace di più. È stato un periodo molto difficile, sono molto contento di essere qui. Non so come sto di condizione, sono rimasto fermo circa dieci giorni dall’infortunio. Ero tornato dal Teide e avevo fatto un paio di giorni di leggero scarico, avrei dovuto recuperare energie per il Tour of the Alps. Da lì si è aggiunto l’infortunio, poi i giorni di recupero”.