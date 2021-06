Formula 1, Baku ospita il sesto appuntamento del Mondiale: orari e dirette tv del GP d’Azerbaijan

La Formula 1 torna a Baku dopo l’assenza del 2020 per il sesto appuntamento del Mondiale, pronto a regalare emozioni e colpi di scena tra le stradine della città azera.

Il GP d’Azerbaijan è sempre stato un territorio di conquista della Mercedes che, in quattro occasioni, è riuscita a portare a casa ben tre vittorie, fatta eccezione per il 2017 quando a vincere fu Daniel Ricciardo al volante della Red Bull. Proprio il team di Milton Keynes si presenta a Baku da lepre, dopo aver conquistato a Monaco sia la vetta della classifica Costruttori che quella del Mondiale piloti, dove Verstappen guida davanti a Hamilton. Il week-end scatterà giovedì 3 giugno con le conferenze stampa, prima di scendere in pista venerdì 4 giugno per le prime libere.

Gli orari del GP d’Azerbaijan

Venerdì 4 giugno

Ore 10:30-11:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00-15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 5 giugno

Ore 11:00-12:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 14:00-15:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 6 giugno

Ore 14:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD