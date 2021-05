Vergogna social, pesantissimi insulti a Mattia Zaccagni: “se vieni al Napoli ti sputiamo in faccia”

Non solo la lite tra Juric e Ugolini, Napoli-Hellas Verona ha ‘regalato’ un altro episodio piuttosto negativo che ha coinvolto Mattia Zaccagni.

Il centrocampista offensivo gialloblù è finito nel mirino dei tifosi del club azzurro, che lo hanno insultato pesantemente solo per il fatto di… essersi impegnato a fondo nel match del Maradona. L’interesse del Napoli per Zaccagni ha poi fatto il resto, spingendo i leoni da tastiera a intimare al giocatore italiano di non accettare l’offerta della società del presidente De Laurentiis. “Se vieni a Napoli l’anno prossimo ti sputo in faccia” uno dei vergognosi commenti rivolti a Zaccagni, seguito poi da “E ora che avete fatto la partita della vita che te ne venuto? Pezzo di merda“. Infine, la chiosa finale: “stai a Verona coglione, non lottavi per niente e sei venuto a fare la partita della vita. Marcisci a Verona che a Napoli non ti vogliamo“.