La Decima è realtà! Nadal vince agli Internazionali d’Italia, Djokovic ko in 3 set

Una finale appassionante questo pomeriggio al Foro Italico. La partita tra Nadal e Djokovic, in lotta per il titolo degli Internazionali d’Italia è stata ricca di spettacolo, anche se tanti sono stati i match durante questa settimana di sfide nel quarto Masters 1000 della stagione a lasciare di stucco tutti gli spettatori.

Da una parte il serbo numero 1 al mondo, dall’altra il maiorchino numero 3 del ranking ATP, entrambi con un unico obiettivo, il titolo capitolino.

Dopo due ore e 50 minuti di gioco, è Rafa Nadal ad aggiudicarsi la vittoria finale! Il maiorchino, dopo aver vinto il primo per 5-7, ha ceduto al suo avversario nel secondo set, per 6-1. Al terzo ed ultimo set, però, Nadal ha preso in mano la situazione vincendo per 6-3.

Decima vittoria in 12 finali giocate dunque per Nadal, che sognava e desiderava tanto questo successo a Roma, sul suo campo di gioco preferito.