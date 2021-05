Il mondo della Formula 1 a lutto: è morto Max Mosley

La festa dello spettacolo del weekend di gara di Formula 1 a Monaco viene rovinata da una tragica notizia: tutto il mondo delle 4 ruote è a lutto a causa di una tremenda scomparsa.

E’ morto ad 81 Max Mosley, presidente Fia dal 1993 al 2009. Max, figlio di Sir Oswald, ha tentato di diventare un pilota senza però mai riuscire ad intraprendere una vera e propria carriera di successo. Mosely, così, decise di far parte del mondo dei motori in maniera differente: ha iniziato a lavorare per per la March, fondando poi con Ecclestone, Tyrrell e Williams la FOCA, facendo nascere il “Patto della Concordia”, per gestire l’aspetto economico e commerciale della F1.

La presidenza della FIA

Nel 1991 è diventato il presidente della FISA, che si è poi accorpata alla FIA, di cui è al comando anche nel ’97, 2001 e 2005. Nel 2008 la sua figura fu macchiata da uno scandalo sessuale che lo costrinse, l’anno seguente a non ricandidarsi alla presidenza e a chiudere così definitivamente la sua carriera nel mondo a 4 ruote.

Nel 2009, quando non era più al comando della Fia, perse il figlio Alexander.

La morte di Max Mosley

Max Mosley è morto a londra, all’età di 81 anni. “Max era come un membro della famiglia per me, eravamo come fratelli. Sono felice che sia andato, perchè aveva sofferto per troppo tempo”.