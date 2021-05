Mihajlovic scherzoso ai Soliti Ignoti: “se mi fosse successo 20 anni fa vi avrei guardato… dall’inferno”

Sinisa Mihajlovic è stato protagonista della puntata dei Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus su Rai 1, andata in onda questa sera. L’allenatore del Bologna, tra un’identità da scorpire e l’altra, ha raccontato anche della sua malattia, e non sono mancate anche battute ironiche: “mi sono messo a nudo: da un’infanzia difficile, alle due guerre, poi alle malattie, al calcio giocato e allenato… c’è un po’ di tutto”, ha raccontato, legandosi al suo libro “La partita della vita”.

Mihajlovic ha poi parlato del suo ritorno in panchina dopo pochissimo tempo dal ricovero in ospedale, solo un mese: “ero più morto che vivo, però avevo fatto una promessa e l’ho mantenuta. Anche perché quella immagine non era di debolezza, ma di forza. Vedi un uomo che non ha vergogna di mostrarsi come è. Le malattie si possono combattere in molti modi, l’importante è non perdere mai la voglia di vivere. Poi ti devi affidare ai dottori bravi. Se mi fosse successo vent’anni fa, oggi vi avrei visto dall’alto… Dall’Inferno, non credo dal Paradiso“, ha concluso, con una battuta.