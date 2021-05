Oggi affronterà Gianluca Mager nel derby tutto italiano del secondo turno degli Internazionali d’Italia, ma Lorenzo Sonego ieri ha dovuto fare i conti con una piccola polemica innescata da Gael Monfils subito dopo il match che li ha visti protagonisti.

Il francese ha avuto da ridire nei confronti del giocatore azzurro per la chiamata del Medical Time-Out sul punteggio di 4-3 nel terzo set in favore di Monfils. Una mossa vista da quest’ultimo come strategica, messa in atto con l’obiettivo di guadagnare tempo e spezzare il ritmo del proprio avversario. Alla fine della gara, il transalpino non le ha mandate a dire a Sonego: “sei un giocatore migliore di me, lo sai, ma devi mostrare un po’ più di rispetto la prossima volta. Sei migliore di me. So che avevi i crampi. Ma tu sei bravo, sei un bravo giocatore, ok? Mi piaci, lo sai. Buona fortuna“.

We ALL need a friend like @Gael_Monfils in our life ☺️#IBI21 pic.twitter.com/guYT4SmtzR — Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2021

La replica di Sonego

Lorenzo Sonego poi ha spiegato quanto accaduto con Monfils, ammettendo come sia tutto risolto: “quando vedi di là uno con i crampi che riesce a correre, pensi ci sia della finzione. Ha pensato questo non conoscendomi. Ma io cosa potevo fare? All’inizio non sapendo fossero crampi mi sono fatto vedere dal fisioterapista. Gli ho chiesto anche scusa perché dispiace passare per attore. Ci ho messo l’anima per vincere la partita senza mancare di rispetto a nessuno”.