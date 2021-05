Morte Principe Filippo, svelate le cause del decesso: pubblicato il certificato di morte del Duca

Poco meno di un mese fa, esattamente il 9 di aprile, la Royal Family ha dovuto fare i conti con la morte del Principe Filippo, scomparso all’età di 99 anni.

Il consorte della Regina Elisabetta ha esalato l’ultimo respiro presso il Castello di Windsor, sua residenza da quando aveva deciso di ritirarsi a vita privata mettendo fine alle uscite pubbliche al fianco della Regina. Una settimana dopo il decesso, il mondo intero ha assistito in tv ai funerali del Principe Filippo, tenutisi il 16 aprile alla presenza di soli 30 membri della Famiglia Reale, quindi solamente i parenti più stretti del Principe, tra cui il nipote Harry tornato a Londra dopo più di un anno di lontananza.

Le cause del decesso

A distanza di quasi un mese dalla scomparsa del Principe Filippo sono state rese note le cause del decesso, tramite un certificato di morte pubblicato a firma di Sir Huw Thomas, capo dello staff medico di fiducia dei Windsor. Stando a quanto riportato nella note, il Duca è morto di vecchiaia, dunque per cause naturali. Smentite dunque le voci che il decesso fosse stato causato dai postumi dell’operazione al cuore, a cui si era sottoposto il Principe Filippo qualche giorno prima del decesso.