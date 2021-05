Clima infuocato dopo Lazio-Torino, rissa tra Cairo e i dirigenti della Lazio: il presidente granata trascinato via [VIDEO]

Prima la gioia per la salvezza ottenuta, poi la rabbia da sfogare contro i gli avversari. Clima infuocato in tribuna al triplice fischio di Lazio-Torino, quando Urbano Cairo si è scagliato contro i dirigenti biancocelesti per motivi non ancora chiari. Momenti di tensione a causa del parapiglia venutosi a creare, sedato prontamente dagli uomini della sicurezza che hanno portato via di peso il presidente del Torino. Ecco il video:

Al triplice fischio #Cairo si è scagliato in tribuna contro la dirigenza della #lazio venendo portato via di peso dalla sicurezza pic.twitter.com/Wbj88tsVJf — Andrea Iustulin (@iuiu87) May 18, 2021