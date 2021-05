Can o Ryan? Nuovo tapiro d’oro a Diletta Leotta: “quando sei single un limone te lo puoi anche concedere”

La settimana scorsa si è tanto parlato di Diletta Leotta e delle sue storie d’amore. La giornalista siciliana è finita sotto i riflettori a seguito di uno scoop lanciato da Dagospia riguardo un presunto flirt tra la Leotta e Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma e la rottura con l’attore turco Can Yaman.

La presentatrice di Dazn ha ricevuto un nuovo tapiro d’oro, consegnato da Valerio Staffelli e ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

La verità sulle foto del bacio con Friedkin

“Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un ‘limone’ te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can Yaman, ero in macchina con lui poco fa. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa“, ha affermato Diletta Leotta, che ha quindi smentito il flirt con Friedkin e confermato la sua relazione con Can Yaman.