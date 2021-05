Juventus-Inter, pestone di De Ligt su Lautaro Martinez: Lukaku non sbaglia e riacciuffa i bianconeri [VIDEO]

Prima Cristiano Ronaldo e poi Romelu Lukaku, botta e risposta tra bomber nel primo tempo di Juventus-Inter. Due calci di rigore propiziano l’1-1 dell’Allianz Stadium, con il portoghese che realizza dopo la respinta di Handanovic e il belga che spiazza Szczesny senza problemi. Un penalty, quello per i nerazzurri, arrivato per un pestone di De Ligt su Lautaro Martinez rilevato da Calvarese al VAR, intervento giudicato falloso dal direttore di gara.

🇮🇹 [ SERIE A ] 🇮🇹#JuveInter

Juventus ⚪⚫1️⃣❌1️⃣🔵⚫ Inter

GOOOOOOLLLLL Lukaku

