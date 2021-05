Il Torino ha scelto Ivan Juric, intesa già raggiunta con l’allenatore croato: dettagli e cifre dell’accordo

Termina dopo due anni ricchi di soddisfazioni l’esperienza di Ivan Juric sulla panchina dell’Hellas Verona, l’allenatore croato ha deciso di lasciare la società gialloblù accettando la proposta del Torino.

Tre anni di contratto a 2 milioni di euro più bonus a stagione, questa l’offerta irrinunciabile presentata a Juric, che ha deciso così di congedarsi dal Verona per sedersi sulla panchina granata al posto di Davide Nicola. Nonostante il rilancio del presidente Setti, il croato ha scelto di accettare la proposta del Torino, con cui firmerà una volta raggiunto l’accordo per la risoluzione con il Verona.

L’esperienza a Verona

Si chiude dunque dopo due anni la parentesi di Juric al Verona, essendo iniziata nell’estate del 2019 dopo alcune esperienze non esaltanti con il Genoa. Alla guida dei gialloblù invece, l’allenatore croato ha raggiunto un undicesimo posto al termine del primo anno, valorizzando giocatori come Rrahmani, Kumbulla e Amrabat. La stagione successiva, Juric è riuscito centrare un ottimo decimo posto, chiudendo nella parte sinistra della classifica nonostante le numerose cessioni eccellenti. Adesso la nuova esperienza con il Torino, dove tenterà di riportare in alto i granata dopo un anno davvero deludente.