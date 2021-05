Anthony Joshua vs Tyson Fury, il match del secolo prende forma: sede e data già definite

Il luogo è stato definito, manca adesso solo la data ufficiale ma manca poco anche per quella. L’incontro tanto atteso tra Anthony Joshua e Tyson Fury si terrà in Arabia Saudita nel mese di agosto 2021, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e certificato dal promoter Eddie Hearn, che ha sottolineato come il giorno della sfida dovrebbe essere il 7 o il 14 agosto.

Si tratta dell’incontro del secolo, in cui verrà riunificato il titolo mondiale dei pesi massimi. Joshua metterà in palio le cinture Wba, Ibf e Wbo mentre Fury solo quella Wbc. “L’incontro si terrà in Arabia Saudita in una location non ancora definita” le parole di Hearn a Sky Sports. “Per quanto riguarda il giorno della prima sfida, sarà il 7 o il 14 agosto“. Con ogni probabilità i due pugili si sfideranno alla vigilia di Ferragosto, dal momento che l’8 termineranno le Olimpiadi di Tokyo.

Il montepremi

Quella di agosto sarà solo la prima sfida tra Anthony Joshua e Tyson Fury, nel prossimo inverno poi ci verrà disputata una rivincita che avrà come unica differenza la suddivisione del montepremi. Nel match estivo, i compensi tra i due pugili verranno divisi esattamente a metà, mentre in quello invernale al vincitore andrà il 60% dei ricavi e allo sconfitto il 40%. Sarà la prima volta che un incontro metterò in palio tutte e quattro le cinture dei pesi massimi, categoria che vedrà finalmente un nuovo campione indiscusso a distanza di 20 anni dal britannico Lennox Lewis.